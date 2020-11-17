Süleymanpaşa'nın ilk kapalı pazaryeri yükseliyor

Yüksel, çalışmalar ile ilgili bilgi alarak mesai arkadaşlarına kolaylıklar diledi.

Ziyarette Başkan Yüksel'e geçmiş dönem Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Belediye Meclis Üyeleri Muhammet Polat ile Muhammet Karaman ve Süleymanpaşa Pazarcılar Odası Başkanvekili Bekir Kaplan da eşlik etti.

“Şehrimize yakışır bir pazaryeri yapıyoruz”

Çalışmaları beraberindeki heyetle birlikte inceleyerek bilgi alan Yüksel, Süleymanpaşa'nın ilk kapalı pazaryeri olacak yatırımla ilgili yaptığı açıklamada, “Yavuz Mahallemizde yükselen, Pazartesi Pazarı Kapalı Pazaryeri projemizle birlikte, bölgenin çehresi iyiden iyiye değişmeye başladı. Aralıksız devam eden çalışmaları, AK Parti geçmiş dönem Tekirdağ Milletvekilimiz Metin Akgün, Belediye Meclis Üyelerimiz Muhammet Polat, Muhammet Karaman, Etüt Proje Müdürümüz Gülcan Erol ve Pazarcılar Odası Başkanvekilimiz Bekir Kaplan ile birlikte yerinde inceleyerek fikir alışverişinde bulunduk. Şehrimize yakışır, vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın beklentisine cevap verecek niteliklere sahip olarak inşa ettiğimiz proje, şimdiden Süleymanpaşa'mıza hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan, Pazartesi Pazarı Kapalı Pazaryeri projesi çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanarak tesisin vatandaşların ve pazarcı esnafının hizmetine açılacağı belirtildi.