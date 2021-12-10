Süleymanpaşa'nın şampiyonları ödüllerine kavuştu

Kazanan takım ve sporculara ödülleri 100. Yıl Gençlik Merkezi Ahmet Aygün Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Ortaokullar Arası Süleymanpaşa'nın Yıldızları ve Liseler Arası Süleymanpaşa'nın Şampiyonları Halı Saha Futbol Turnuvaları final maçlarının oynanması ile sona erdi.

Liseler arası turnuvanın şampiyonu, kıran kırana geçen ve 7-5 sona eren final maçında TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni mağlup eden Aden Koleji oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise 57. Alay Anadolu Lisesi elde etti.

Ortaokullar arası müsabakalarında ise finalde Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu'nu yenen Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu şampiyonluğa uzandı. Üçüncülük madalyası da İnönü Ortaokulu'na gitti.

Masa tenisi turnuvasında büyük heyecan

Finaller gününde Masa Tenisi turnuvasının da şampiyonları belli oldu. Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar ve Genç Erkekler olmak üzere dört kategoride düzenlenen turnuvada ilk üç sırayı alan sporcular ödüle hak kazandı.

Yıldız Kızlarda Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu ilk üç sırayı da almayı başardı. Sırasıyla Melisa Borazan, Cemre Sanlav ve Azra Durak madalya sahibi oldular. Yıldız Erkeklerde Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Salih Emre Güneş birinci, Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu'ndan Kutay Kaan Kazdal ikinci ve Bahçeşehir Koleji'nden Mehmet Toprak Akın üçüncü oldu. Genç Kızlar kategorisinin kazananları sırasıyla Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi İpek Sezer, Süleymanpaşa İmam Hatip Anadolu Lisesi'nden Yağmur Kasap ve İlayda Kasap oldular. Genç Erkeklerde ise Aka Koleji'nden dört sporcu finalleri domine etti. Efe Sarı altın, Asım Eryılmaz gümüş ve Yiğit Emir Bayram bronz madalya kazandı.

Final müsabakalarını Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Üzgün, Süleymanpaşa İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hüseyin Şahin, Süleymanpaşa İlçe Mili Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ve Tekirdağspor Kulüp Başkanı Mülahim Kuru ile birlikte takip etti. Müsabakaların ardından ödül törenine geçildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa'da gençlerin sporla iç içe olmasını çok önemsediklerini ifade etti. Yüksel, “Final maçlarını izledim. Hepsi profesyonel maçlardaki kadar heyecan vericiydi. Gençlerimizin en az 1 branşta spor yapabilmeleri için uğraşıyoruz. Şehrimizin 39 farklı noktasında spor tesisleri yaptık. 2022 yılı sonu itibariyle 60'a yakın spor tesisini kazandırmış olacağız. Gençlerimiz birçok branşta bu sahalardan yararlanabilecekler. Eğer biz sizlere doğru imkânları oluşturabilirsek, sizin de bu imkânları çok farklı yerlere taşıyabileceğinize inanıyorum. Bu kapsamda yapılan organizasyonlar tüm Tekirdağ'a örnek olacak bir boyuta ulaştı. Şu ana kadar 400 gencimiz organizasyonlarımıza katıldı. Toplamda 10 bin gencimizin katılımı için çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. En çok da geleceğimizin teminatı olan siz gençlere teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyorum. Ben görevde olduğum sürece emrinizdeyim” dedi.

Yüksel'in konuşmasının ardından, sırasıyla Süleymanpaşa'nın Şampiyonları, Süleymanpaşa'nın Yıldızları Halı Saha Futbol Turnuvaları ve son olarak Masa Tenisi Turnuvası'nın kazananlarına ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.