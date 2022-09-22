Süleymanpaşa'nın yol atağı birçok mahalleyi birbirine bağlıyor

Bahçelievler Mahallesi TOKİ Konutları ile Namık Kemal Üniversitesi'ni doğrudan birbirine bağlayan menfez ve üzerinden geçen yol, sathi kaplama yapılarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

Daha önce Cumhuriyet Mahallesi Kar Sokak'ta mahalleyi ikiye bölen dere üzerinde inşa edilen menfez ile mahallenin birbirinden kopuk yapısına son verilmiş, menfez üzerinden birbirine bağlanan sokaklar sayesinde ulaşım ve trafik sorunu büyük oranda çözülmüştü. Cumhuriyet Mahallesi'nin ardından Bahçelievler Mahallesi'nde inşa edilen menfez ve üzerinden geçen yol bağlantısı yapılarak vatandaşların kullanımına sunuldu. TOKİ Konutları'nda ikamet eden mahalle sakinleri için özellikle NKÜ Araştırma Hastanesi'ne ulaşım anlamında büyük bir kolaylık sağlayacak olan menfez ve yol çalışması, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Menfez üzerinden geçen yolda gidiş-geliş olmak üzere iki şerit olacak şekilde sathi kaplama yapılarak, yol çizgileri tamamlandı.

“Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Bahçelievler Mahallemizin toplu konutlar bölgesine kazandırarak gençlerimizin ve mahalle sakinlerimizin istifadesine sunduğumuz spor ve sosyal tesislerimizin ardından aynı bölgede inşa ettiğimiz menfezimizi de faaliyete geçirdik. Sathi kaplamasını yaparak araç geçişine uygun hale getirdiğimiz menfezimiz şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.