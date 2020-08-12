Süleymanpaşa'ya Selanik Meydanı

Ata Tepe ve Rumeli İskelesi projeleri ile tematik bir üçgen oluşturacak şekilde tasarlanan Selanik Meydanı projesi; park, dinlenme alanları, çay bahçesi, yürüyüş alanları, Tarihi Rüstem Efendi Çeşmesi'nin de içinde bulunup saat kulesi ile birlikte ön plana çıkarılacağı toplam 2 bin 200 metrekarelik bir alanı kapsayacak.

Süleymanpaşa'dan transit geçen misafirlerin esnafla buluşması, bölgenin nahoş görüntüsünün ortadan kaldırılması ve tarihi değerlerin geri kazandırılması amacıyla hazırlanan proje, eski zeminin kaldırılması çalışmasıyla hayata geçirilmeye başlandı. Meydan projesi, yapımında son aşamaya gelinen Rumeli İskelesi'nin şehir içine doğru bir uzantısı olarak planlanıyor. Proje ile şehir içi ve sahil arasında bütünleşme sağlanacak.

28 Ağustos'ta Rumeli İskelesi ile birlikte açılışının yapılması planlanan Selanik Meydanı projesi, şehrin estetik görünümüne büyük katkı sağlayarak Süleymanpaşa'nın turistik albenisini arttıracak.