Sultanlar Voleybol Kupası büyük ilgi gördü

İki gün süren ve Türkiye Sultanlar Ligi'nde mücadele eden PTT, Galatasaray ve Karayolları ile 2020-2021 Bulgaristan Şampiyonu VC Maritza Plovdiv'in mücadele ettiği Süleymanpaşa Sultanlar Voleybol Kupası, heyecanlı maçlara sahne oldu.

Ayrıca Trakya'nın önemli voleybol takımları da turnuvada boy gösterdi. Çorlu Belediye, Aden Koleji, Marmara Spor ve Kırklareli Spor'un mücadele ettiği ön turnuvada da çekişmeli maçlar gerçekleşti. Turnuvanın ilk gününde yarı final maçları oynanırken, ikinci günde ise üçüncülük ve final maçları yapıldı.

Ön turnuvada Çorlu Belediye birinciliğe ulaşırken, ana turnuvada ise müthiş çekişmeye sahne olan final maçında Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden PTT şampiyonluk ipini göğüsleyen takım oldu. PTT, ilk gün maçlarında VC Maritza Plovdiv'i 3-0 yenerek finale kalırken, ilk maçta Galatasaray'a mağlup olan Karayolları ise Bulgaristan temsilcisi VC Maritza Plovdiv'i yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı. Turnuva Korona virüsü salgını tedbirlerine uygun şekilde düzenlenmesine rağmen tribünleri dolduran sporseverlerin ilgisi dikkat çekti.

Süleymanpaşa Sultanlar Voleybol Kupası'nın final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Filenin Sultanları'nı Süleymanpaşa'mızda ağırlamaktan mutluluk duyduk. Şampiyon olan PTT'yi tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte ilçemize uluslararası standartlarda bir spor salonunu kazandırılacak. Çok daha büyük organizasyonlarla Süleymanpaşa Sultanlar Voleybol Kupası etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi mücadelelerinden ötürü kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Yüksel daha sonra organizasyonda emeği geçenlere plaket, şampiyon PTT Bayan Voleybol Takımı oyuncularına da madalya ve şampiyonluk kupası takdim etti.

Turnuvayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'in yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ve Tekirdağ Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ahmet Üzgün de iki gün boyunca takip ettiler.