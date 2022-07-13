Süper Ay Tekirdağ semalarında görsel şölen sundu

Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu konumdayken görülen ve Süper Ay olarak bilinen dolunay, Tekirdağ'da görsel şölen oluşturdu.

Tekirdağ semalarında izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sunan dolunay, tepelerin arkasından doğarak geceyi gündüze çevirdi. 2022 yılının en büyük dolunayı olan Süper Ay, Türkiye saati ile 21.38'de görülmeye başladı. Süper Ay olayı astronomiye ilgi duyan kişiler tarafından heyecanla gözlemlendi.

Parlaklığı ve yavaş yavaş turuncudan beyaza dönen renkleri ile izleyenleri mest eden dolunay bu gece Dünya'dan ortalama 363.300 kilometre olan uzaklığı ile en yakın konuma geldi. ile Ay arasındaki mesafenin kısalması sonucunda görülen Süper Ay bu akşam ortalama bir dolunaydan yüzde 17 daha büyük haliyle, yüzde 30 daha fazla ışık saçtı.