İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüphe üzerine durduruldu, suç makinesi çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın yankesicilik, kapkaç ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere 43 suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın yankesicilik, kapkaç ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere 43 suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelinin üzerinde 293 fişek eroin maddesi ele geçirildi.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde suç ve suçluyla etkin bir şekilde mücadele yürütmek için oluşturulan yaya devriye ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada bir şahsın durumundan şüphelendi. Polis, kaçmaya başlayan M.Ç.'yi (37) kovalamaca sonunda yakaladı. Polis ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın başta yankesicilik, kapkaç ve uyuşturucu olmak üzere çeşitli suçlardan 43 kaydı bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır 293 fişek eroin maddesi ile 126 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Yaşından çok suç kaydı olan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.