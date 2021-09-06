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Şüpheli 2 kişiden 212 parça tarihi eser çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli 2 kişiye düzenlenen tarihi eser operasyonunda 212 sikke ve obje ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli 2 kişiye düzenlenen tarihi eser operasyonunda 212 sikke ve obje ele geçirildi. Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına göz açtırmıyor. Jandarma ekiplerince Süleymanpaşa İlçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde şüphelenilen 2 şahıs durdurularak arama yapıldı. Aramalarda, şüphelilerden tarihi eser niteliği taşıyan 212 sikke ve obje ele geçirildi. Bunun üzerine yakalanan A.K. ve F.K. jandarmaya götürülerek soruşturma işlemleri başlatıldı.

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