Şüpheli araçta ruhsatsız tabancalar ele geçirildi: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde durdurulan şüpheli taksiden ruhsatsız tabancalar ele geçirilirken araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'ne bağlı Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan Ramazan denetimlerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Araç içinde ve şahısların üzerinde yapılan arama sonrası iki adet ruhsatsız tabanca ve 7.65 mm çapında 8 adet MKE yapımı dolu fişek ele geçirildi. Araçtaki M.M.B., D. İ. ve Ş.C.E. isimli şahıslar gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.