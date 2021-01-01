İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli araçta uyuşturucuların bulunma anı kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucuların bulunma anı kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan uyuşturucuların bulunma anı kameraya yansıdı. Polisin aradığı uyuşturucular koltuğun altında çıktı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Çerkezköy'de durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldı.



Arka koltukların altında çıktı


Aramalarda aracın arka koltuklarının altında gizlenmiş vaziyette fişeklenmemiş halde net 51 gram uyuşturucu maddelerden skunk maddesi, 100 adet ecstacy hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 415 TL para ele geçirildi.



Operasyon anı kamerada


Konu ile ilgili olarak T.Y. ve İ.S. isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı. Operasyon anı ve uyuşturucuların bulunması saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.