İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli araçtan 5 bin adet hap ele geçirildi: 5 tutuklu

Tekirdağ’da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada şüpheli araçtan 5 bin 754 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, konuyla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada şüpheli araçtan 5 bin 754 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, konuyla ilgili 5 kişi tutuklandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek uygulama gerçekleştirdi. Malkara yolu Edirne istikameti yönünde durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan H.A., E.S., E.İ., M.E.S. ve Ü.P. isimli şahıslar üzerinde ve aracın etrafında arama yapıldı. Aramalarda, 5 bin 754 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Konu ile ilgili H.A., E.S., E.İ., M.E.S., ve Ü.P. gözaltına alınarak, haklarında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gerekli işlemler yapıldı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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