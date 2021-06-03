İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli araçtan 50 bin adet bandrolsüz makaron çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilerek, 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.