Şüpheli araçtan binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan, 3 bin 542 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan, 3 bin 542 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. 59 T 0156 plaka ticari taksinin içerisinde bulunan G.D.'den 3 bin 542 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Konu ile ilgili G.D. yakalanarak şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı.