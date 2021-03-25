İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüpheli araçtan binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan, 3 bin 542 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan, 3 bin 542 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. 59 T 0156 plaka ticari taksinin içerisinde bulunan G.D.'den 3 bin 542 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Konu ile ilgili G.D. yakalanarak şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.