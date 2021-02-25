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Şüpheli araçtan gümrük kaçağı nargile tütünü çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan çalışmalarda Malkara ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, bin 200 adet (100'er gramlık) gümrük kaçağı nargile tütünü geçirildi.


Şüpheli 1 şahsa 5607 SKM suçundan işlem başlatıldı.

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