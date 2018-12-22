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Sürdürülebilir tarımda bitki besleme

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Emin Bülent Erenoğlu'nun katılımı ile Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda sürdürülebilir tarımda bitki besleme konusunda müdürlük teknik personeline bilgilendirme yapıldı.


Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, il müdür yardımcıları ve teknik personelin katıldığı toplantıda; Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Alaaddin Zeybek açılış konuşmasını yaptı. Ardından Doç. Dr. Emin Bülent Erenoğlu'nun sunumu ile devam edildi.


Bilgilendirme toplantısında birim alandan alınan bitkisel verimin artırılması için yapılması gerekenler, toprak verimliliğinde bitki besin elementlerinin önemi, bitki büyümesini etkileyen faktörler, makro ve mikro besinler, bitki besin maddelerinin ana görevleri, organik, kimyevi ve organomineral gübrelerin avantajları ve dezavantajları ile gübrelemenin temel ilkeleri ve yöntemleri ve sürdürülebilir bitkisel üretimde doğru bitki beslemede; eğitim teknoloji kullanımı, araştırma ve geliştirmenin önemi anlatıldı.

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