Suriye'de çatışmalara katılıp Tekirdağ'da yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

Suriye'de çatışmalara katıldığı iddia edilen ve Tekirdağ'da emniyet ekiplerince yapılan operasyonla yakalanan DEAŞ üyesi 1 kişi, Tekirdağ'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Suriye'de çatışmalara katıldığı iddia edilen ve üzerinde sahte kimlik bulunan Suriye uyruklu DEAŞ'lı B.M.K. emniyet ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın kaldığı evde de aramalar yapılırken, yakalanan 26 yaşındaki B.M.K. emniyetteki sorgulamalarının ardından Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye getirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.