Sürücüler daha güvende

Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolundaki Aşağısevindikli mahallesi kavşağına sinyalizasyon sistemi kurma işlemleri tamamlandı. Trafik ışıkları devreye girdi.

Alınan tüm tedbirlere rağmen Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli mahallesi kavşağı bölümünde kazaların önüne geçilememesi münasebetiyle bölgeye trafik ışıkları koyulması için girişimlerde bulunan eski AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Av. Emrah Tunca döneminde başlatılan çalışmalar sona erdi.

Daha önce trafik ışıkları konma işi tamamlanmasına rağmen bir türlü elektrik verilemeyen Aşağısevindikli kavşağındaki sinyalizasyon sistemi, bugün itibariyle enerji verilerek devreye alındı. Trafik ışıkları ile kavşakta sıkça meydana gelen kazaların azalması bekleniyor.