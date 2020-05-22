İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sürücüler daha güvende

Tekirdağ’ın Muratlı çevreyolundaki Aşağısevindikli mahallesi kavşağına sinyalizasyon sistemi kurma işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolundaki Aşağısevindikli mahallesi kavşağına sinyalizasyon sistemi kurma işlemleri tamamlandı. Trafik ışıkları devreye girdi.


Alınan tüm tedbirlere rağmen Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli mahallesi kavşağı bölümünde kazaların önüne geçilememesi münasebetiyle bölgeye trafik ışıkları koyulması için girişimlerde bulunan eski AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Av. Emrah Tunca döneminde başlatılan çalışmalar sona erdi.


Daha önce trafik ışıkları konma işi tamamlanmasına rağmen bir türlü elektrik verilemeyen Aşağısevindikli kavşağındaki sinyalizasyon sistemi, bugün itibariyle enerji verilerek devreye alındı. Trafik ışıkları ile kavşakta sıkça meydana gelen kazaların azalması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.