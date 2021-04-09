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Sürücülerin atlarla imtihanı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yola çıkan atlar trafiği karıştırdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yola çıkan atlar trafiği karıştırdı. Bir süre yolda gezinen atlar ezilme tehlikesi geçirdi.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi İstanbul - Çanakkale yan yolunda bir grup at yola çıkarak etrafta otlanmaya başladı. Etrafta otlanırken, bir anda yola atılan atlar trafikte aksamalara sebep oldu. Yolda sürücüleri bir süre bıktıran atlar zaman zaman ezilme tehlikesi yaşarken, atların trafiği karıştırdığı anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. İnatçı atlar bir süre trafiği aksattıktan sonra bölgeden uzaklaşarak, gözlerden kayboldu.

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