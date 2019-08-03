Sürücülerin attığı izmarit makilik alanı yaktı

Edinilen bilgiye göre, Şarköy yolu üzeri Ballı Mahallesi mevkisinde yoldan geçen sürücülerin attığı bir sigara izmariti yüzünden çıktığı öne sürülen yangını fark eden Ballı Mahallesi sakinlerinden Alişah Mızrak ve Mahalle Muhtarı Bekir Görgüç itfaiyeyi aradı. Sağlamtaş Mahallesi'nden gelen itfaiye ekibi, makilik alanda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Ballı Muhtarı Bekir Görgüç, “İtfaiye görevlilerine teşekkür ederiz. Yoldan geçen sürücülerin attığı sigaradan çıktığını tahmin ediyoruz. Yol kenarındaki 200 metrelik bir alanda bulunan otluk ve makilik alan yandı. Yangın yerinin hemen yanında ayçiçek tarlalarının olması yangının büyümesini önledi” diye konuştu.