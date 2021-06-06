İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sürücüsüz at kaza yaptı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sürücüsüz at arabası, park halindeki otomobile çarptı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsüz at arabası, park halindeki otomobile çarptı.


Kaza, sabah saat 10.20 sıralarında Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahibinin elinden kaçtığı tahmin edilen arkasında araba bağlı at, panikleyerek yol kenarında park halindeki Ogün Şahin'e ait 34 DNA 768 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle at arabası, otomobile maddi hasar verdi.


Panikleyen atı çevredekiler sakinleştirerek kaldırıma bağladı. At ve arabası, sahibine ulaşılmak üzere Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.