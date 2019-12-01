İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süt tankeri çarpıştığı kamyonu devirdi: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde süt tankeri, arkadan çarptığı hafriyat kamyonunu devirdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde süt tankeri, arkadan çarptığı hafriyat kamyonunu devirdi. Kazada şoförler yaralandı.


Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Serhat K. (29) yönetimindeki 39 TK 048 plakalı süt tankeri, aynı yönde seyreden Bülent M. (30) yönetimindeki 34 KT 7713 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kamyonun devrildiği kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.