Tabelaya gelinlik giydirdiler

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol kenarındaki tabelaya giydirilmiş gelinliği görenler şaştı kaldı.

Malkara'nın Balabancık Mahallesi çıkışındaki yol üzerinde ilginç bir olay yaşandı. Yol kenarında bulunan trafik levhasına, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gelinlik giydirildi. Trafik levhasını görenler gözlerine inanamadı.

Yoldan geçen vatandaş ve sürücüler gelinliğin ne amaçlı asıldığını bir türlü anlayamadı.

Olayın duyulması üzerine Balabancık Mahallesi Muhtarı Nejat Engin'in, gelinliği söküp ortadan kaldırdığı belirtildi.