Takirdağ'da aşının önemi anlatıldı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce çocuklara yönelik "Aşılı Çocuk Sağlıklı Çocuk" etkinliği düzenlendi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik "Aşılı Çocuk Sağlıklı Çocuk" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Dr. Haci Bayram Zengin, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytekin Uluhan katıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, “Aşı haftası; Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinin bir girişimi olarak ilk defa Avrupa Aşılama Haftası kapsamında 2005 yılında düzenlenmiştir. Daha sonra 24-30 Nisan tarihleri arasında Dünya Aşı Haftası olarak ülkemizde her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlanmıştır. İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin (toksinler) etkilerinin ortadan kaldırılarak, geliştirilen biyolojik maddelere aşı denir. Aşı, insanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Bağışıklama, aşı ile korunabilir hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi acısından en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı Ulusal aşı takvimin de bulunan DaBT (karma aşı) difteri, boğmaca ve tetanozdan, polio aşısı çocuk felcinden, Hep-B aşısı Hepatit B'ye bağlı B tipi sarılık, siroz ve karaciğer kanserinden, Hib aşısı H. influenza tip b'ye bağlı menenjit, zatürre ve orta kulak iltihaplarından, BCG aşısı veremden, KKK (Kızamık-kabakulak-kızamıkçık) aşısı kızamığa bağlı zatürree, orta kulak iltihabı ve SSPE (subakut sklerozan panensefalit) hastalığından, doğumsal kızamıkçık sendromu ve kabakulaktan, Konjuge Pnömokok aşısı ise zatürree, beyin iltihabı ve kan zehirlenmesinden, Hep-A aşısı Hepatit-A ya bağlı A tipi sarılıktan, suçiçeği aşısı suçiçeği hastalığından ve yıllar sonra ona bağlı olarak gelişen zonadan korur. Bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun bir şekilde aşılanmaya başlanmalıdır. Aşılar sadece çocuklar için değildir. Birçok erişkin aşıyla kolaylıkla önlenebilen hastalıklar nedeniyle sakat kalmakta ya da ölmektedir. Bu nedenle her genç, yetişkin ve yaşlı kimse bağışıklamadan yararlanmalıdır. Aşı uygulamaları, aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde yapılmaktadır. Aşılar Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır” denildi.