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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ağaçlara çarpan araç takla attı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ağaçlara çarpan araç takla attı. Sürücü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.


Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzeri SGK binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametinden yokuş yukarı seyreden M.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yok kenarındaki ağaçlara çarptı.


Takla atan araç sürücüsü M.Ş. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.



Aynı yerde ikinci kaza


Öte yandan kazadan yarım saat sonra aynı noktada, bir otomobil, ticari taksiye çarpıp kaçtı. Kazada yaralanan olmazken, kaçan sürücü kısa sürede yakalandı.

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