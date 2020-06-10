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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde sürücüsünün başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sürücüsünün başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 AF 713 plakalı araç sürücüsü İsmet B., otomobiliyle Pınarça Mahallesi'nden Kapaklı istikametine doğru ilerliyordu. Bu esnada yolda U dönüşü yapmak isteyen başka bir otomobili fark eden İsmet B., direksiyonu kırarak yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Takla atarak ters dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulan İsmet B., diğer otomobilin kazaya sebep olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.


İddiaya göre, caddede U dönüşü yapan araç ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ekipleri, kaçan aracı ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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