Takla atan araçtan burnu kanamadan çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri takla atarak savruldu. Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çorlu'da Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı ile İsmet Paşa Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Çetin Emeç Bulvarı üzerinde seyreden Muhammed C. idaresindeki 59 ACJ 027 plakalı otomobil ile İsmet Paşa Bulvarı üzerinde seyreden Alper D. yönetimindeki 34 CVN 429 plakalı araç çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile Alper D. idaresindeki araç kaldırıma çarpıp taklalar atarak devrildi. Tekerleklerinden biri kopan aracın sürücüsü, araçtan burnu dahi kanamadan çıktı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları incelemeler ve kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından kavşakta bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.