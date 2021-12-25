Takla atan hafif ticari araçtan 3 günlük bebek burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ'da takla atan araçta bulunan 3 kişilik aile burunları bile kanamadan kurtuldu.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çerkezköy'den Saray istikametine seyreden Erhan Arpa idaresindeki 34 GOP 06 plakalı hafif ticari araç, bağlar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan aynı aileden; 3 günlük bebek, araç sürücüsü Erhan Arpa, anne Elif Arpa burunları bile kanamadan çıktı. Kazanın ardından kazazedeler, yoldan geçen sürücüler tarafından tedbir amaçlı Saray Devlet Hastanesine götürüldü.

Ailenin üç gün önce doğan bebeklerinin Çerkezköy'de bulunan özel bir hastaneye tedavi amaçlı götürdükleri ve ardından Saray'da bulunan evlerine doğru yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.