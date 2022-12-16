Taksilerde 10 TL bilmecesi

Karara tepki gösteren bazı taksiciler, “Vatandaştan fark isteyince ister istemez tepkilerle karşılaşıyoruz. UKOME vatandaşla bizi karşı karşıya getirdi. Bu durumdan vatandaş kadar biz de muzdaribiz, şikayetçiyiz” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda, adrese taksi çağıran müşterilerden taksimetrede yazılan ücrete ek olarak alınan 10 TL tepkilere neden oluyor ve müşteri ile taksicilerin arasında gerginlik yaşanmasına sebep oluyor.

UKOME'nin taksimetreye zam yapmadığını, adrese taksi çağırılması durumunda 10 TL ek ücret alınması kararı verdiğini belirten bazı taksiciler, “Biz UKOME'nin artan maliyetler nedeniyle taksimetre ücretine zam yapmasını beklerken, taksimetreye zam yapmadı. Böyle yalandan yere bizi oyalayarak vatandaşlarla yüzgöz ediyorlar. Biz de iki arada bir derede kalıyoruz. Taksimetre ücretine zam yapılsaydı bu sorunlar yaşanmayacaktı, vatandaş taksimetrede yazılanı görecek ve kafasında soru işareti olmayacaktı. Fark isteyince ister istemez tepkilerle karşılaşıyoruz. UKOME vatandaşla bizi karşı karşıya getirdi. Bu durumdan vatandaş kadar biz de muzdaribiz, şikayetçiyiz. Taksici esnafı zaten zor ayakta duruyor. Son aylarda akaryakıta, lastiğe ve diğer maliyetlere gelen zamlar nedeniyle zaten para kazanamıyoruz. Zor durumda olan vatandaş, bunu söylediğimizde bize patlıyor. Vatandaş da mağdur, biz de mağdur oluyoruz” dedi.