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Tam kapanma günlerinde sokak hayvanları da unutulmuyor

Türkiye’de tam kapanma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde sokak hayvanları unutulmadı.

Türkiye'de tam kapanma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sokak hayvanları unutulmadı.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe içerisinde bulunan belirli noktalara yem ve mama bırakarak sokak hayvanlarını beslediler.


Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için vatandaşlara evlerinin önlerine ya da sokak ve caddelerde belirli yerlere bir kap su ve mama koymalarını istedi.


Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını unutmayarak beslemesini yapan ekipler çalışmalarını periyodik aralıklarla sürdürüyorlar.

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