Tamire götürdüğü ATV'nin altında kalarak hayatını kaybetti

Kaza, Malkara - Deveci yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan ATV aracı tamire götürülmek üzere, Ayberk Karakaya yönetimindeki otomobilin arkasında halatla bağlı vaziyette Malkara istikametine yola çıkarıldı.

Kontrolden çıkan ATV'nin devrilmesi sonucu üzerinde bulunan Özcan Karakaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Karakaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.