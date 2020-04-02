Tarihi ahşap bina cayır cayır yandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan tarihi ahşap binada yangın çıktı.

Yangın Süleymanpaşa'ya bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi Karlık Caddesi'nde bulunan tarihi ahşap bir binada meydana geldi. Gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple metruk halde bulunan ahşap binadan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu kısa sürede Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sararken, binadan yükselen ateşler zifiri karanlığı aydınlığa çevirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ahşap binada çıkan yangına müdahale ederek söndürme çalışmaları başlattı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de yangının çıktığı bölgeye gelerek, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla tüm binayı saran yangın söndürülürken, söz konusu binanın restorasyon programına alındığı da öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.