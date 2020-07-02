Tarihi Aziz Günden İlköğretim Okulu tescillendi

Çorlu'nun tarihi yapılarından biri olan Aziz Günden İlköğretim Okulu, korunması gereken kültür varlığı olarak tescillendi.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Edirne'de yaptığı toplantıda, Çorlu'nun eğitim ve öğretim hayatında önemli bir mihenk taşı olan Aziz Günden İlköğretim Okulu korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edildi.

Çorlu Belediyesi'nin ilçedeki kültürel miras varlıklarını korumaya yönelik çalışmalarından biri de Aziz Günden İlköğretim Okulu'nun tescillendirilmesine yönelik girişimlerdi. Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuruda bulunan Çorlu Belediyesi'nin girişimleri olumlu sonuçlandı.

Okul binası ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Çorlu'nun tanınmış şahıslarından olan Aziz Günden tarafından 1953 yılında temelleri atılan ve 27 Eylül 1954 Pazartesi günü eğitim - öğretime açılan Aziz Günden İlköğretim Okulu, yapı özellikleri açısından ayrı bir önem taşıyor. Bölgenin temel yapı malzemesi olan ve on kilometre mesafedeki taş ocaklarından çıkarılan karatepe taşı olarak bilinen yüksek mukavemete sahip bazalt taşlar döneminde ve döneminden öncekilerde olduğu gibi bu yapının da temelinde kullanılmış. Ayrıca bu yapıda su basman olarak bazalt taşlar estetik bir teknikle düzgün ve kusursuz bir istifle binada öncelikli olarak ortaya çıkan bir mimari detay olarak farklı bir tarzı gösteriyor. Giriş kısmında bulunan beş göz kemerli strüktüre sahip revaklar, binanın ana girişinde dikkat çekiyor” dedi.

Başkan Sarıkurt ayrıca, “Dış sıvası Ankara sıva olarak yapılan binanın saçak altı detayların çatı döşemesiyle birleştiği noktalarda pişmiş harman tuğlasıyla ve kat silmeleriyle tüm binayı sararak yatayda devamlılık sağlayarak yapıda estetik bir bütünlük elde edilmiş. Yapının döşeme kaplamaları şu anda her ne kadar seramik kaplı olsa da özellikle dış merdivenlerinde görüldüğü üzere karo mozaikle döneminin yapı malzemesiyle karakteristik bir yaklaşıma sahip. Üst kat merdivenleri beyaz Marmara mermeri olup hala mevcut şekliyle hizmet veriyor. T formunda olup Omurtak Caddesi'ne paralel konumlanan derslik kısmı iki katlı olup altta üç, üst katta dört olmak üzere yedi dersliği, müdür ve öğretmen odalarıyla bu bölümlerin yanında müze, hademe odası, kazan dairesi ve kooperatif odasıyla birlikte üç yüz kişi alan müstakil bir salonla, dönemi için yenilikçi bir özellik getirmiş. Binanın elektrik ve mekanik tesisatı ile yangın tertibatı da yapım aşamasında dönemine göre kusursuz teşkil edilmiş” diye konuştu.

Başkan Sarıkurt, “Çorlu'nun yetiştirmiş olduğu, birçok hemşehrimizin eğitim öğretim gördüğü Aziz Günden İlköğretim Okulu binası, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun aldığı karar neticesinde uzun yıllar Çorlu'muzun unutulmaz yapılarının geleceğe taşınması hususundaki Çorlu Belediyesi'nin özel hassasiyeti neticesinde gelecek günlere ulaşmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.