Tarihi postane için somut adım

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 1800'lü yılların sonunda Fransızlar tarafından inşa edilen tarihi postanenin restorasyonu için somut bir adım atıldı.

2012 yılında Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. derece korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları arasına giren bina, 6 sene önce sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanarak kül olmuştu. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan binanın 1800'lü yılların sonunda Fransızlar tarafından inşa edildiği bilinirken, 1. Dünya Savaşı sırasında tarihi postane binasında işkence yapıldığı bazı kaynaklarda yer alıyor.

Eski Postane binasının bulunduğu parselin tapusunun Türk Kızılayı'nda olduğu belirtilirken, tarihi yapının restoresi için Kızılay başvuru yaptı. Türk Kızılay'ınca Tekirdağ Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'na (YİKOB) 120 Ada 17 parsel numaralı taşınmazda yer alan iki katlı eski PTT binasının dokusuna uygun restorasyonu için resmi talepte bulunuldu. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aynı mimari ile yapılmış tarihi PTT binasının restoresi de emsal gösterildi.