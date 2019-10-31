Tarihi Rüstem Paşa Camii ilk günkü ihtişam ve estetiğine kavuştu

Tekirdağ'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında restorasyonuna başlanılan tarihi Rüstem Paşa Camii'nde, çalışmalar tamamlandı.

Tarihi Rüstem Paşa Camii ‘Tamamlama ve Çevre Düzenlemesi Uygulama (Restorasyon)' projesinde sona gelindi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 13 Kasım 2017 tarihinde başlatılan ve 17 Ekim 2019 tarihinde tamamlanan, proje bedeli 5 milyon 127 bin TL olan restorasyon çalışmaları sonrası, tarihi cami neredeyse ilk günkü ihtişam, estetik ve görkemine kavuştu.

Restorasyon projesi kapsamında, tarihi caminin yıpranan kurşun örtüsü yenilmesi, tüm duvarların enjeksiyonla sağlamlaştırılması, cami iç mekan araştırma raspası, mikroenjeksiyon ile güçlendirme ve tüm kalem işlerinin ihyasının yapılması, alçı kabartmalı bezemelerin tamamı temizlenmiş, sağlamlaştırılmış ve eksikler için kalıp alınıp yeniden dökülerek özgününe uygun olarak tamamlanması, cami iç mekan ahşap işleri ve onarım işlerinin tamamlanması, özgün ahşap kepenklerin ihyasının yapılması, minber külah araştırma raspası yapılması, tüm içliklerin onarılması, beton olan dışlıkların yeniden yapılması, pencere sövelerinin kötü durumda olanları değiştirilmesi, kırılmış olan minare şerefe korkuluklarının sökülerek yeniden yapılması, tüm minarede temizlik yapılması ve su itici sürülmesi, cephe kırık taşların değişimi, derz ve su itici yapılması, avizelerinin yenilenmesi, son cemaat sıva raspası, sıva, alçı korniş ve kalem işlerinin yapılması gibi çok detaylı restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca, söz konusu caminin bahçe düzenlenmesi, kadın erkek tuvalet ve abdestliklerin yapılması, şadırvan temizliği, onarımı ve restorasyonu ve tüm avlu döşemelerinin ihyası ile birlikte çalışmalar titizlikle tamamlandı.

Restorasyon bedeli 5 milyon 127 bin TL

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 13 Kasım 2017 tarihinde başlatılan ve 17 Ekim 2019 tarihinde tamamlanan tarihi Rüstem Paşa Camii ‘Tamamlama ve Çevre Düzenlemesi Uygulama (Restorasyon)' projesinin bütçesinin 5 milyon 127 bin TL olduğu belirtildi.

Tekirdağ Rüstem Paşa Camii tarihçesi

Yapının banisi, Osmanlı Devleti'nin 16.yy siyasi tarihinin önemli veziri azamlarından olan ve aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı olan Rüstem Paşa'dır. Rüstempaşa Camii ve beraberindeki yapılar topluluğu Ertuğrul Mahallesi'nde Mimar Sinan Caddesi üzerinde, denize hakim bir tepede 366 ada 2 parselde yer alır. Sadrazam Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan yapının inşasına 1547 yılında başlanmış 1553 yılında tamamlanmıştır. Medrese, kütüphane, hamam, kervansaray ve imaret bölümlerinden oluşan külliyenin günümüze cai, bedesten ve medrese duvarlarının bir kısmı ulaşabilmiştir.