Tarım ve Ormanda değerlendirme toplantısı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda Covid-19 pandemisi kapsamında gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilen toplantıda Bitkisel Ürün Rekolte Tahmin Komisyonu, denetimler ve kontroller, aşılama ve küpeleme çalışmaları, APG gerçekleşmeleri gibi ana başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu.