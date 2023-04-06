İhlas Haber Ajansı

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Tarımda yılın ilk 3 ayı masaya yatırıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde 2023 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.


Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal Başkanlığında, İl Müdür Yardımcıları, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri ile Şube Müdürleri katılımıyla 2023 Yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda tarım ve hayvancılığa yönelik uygulamalar masaya yatırıldı.


Gerçekleştirilen toplantıda, ilçe ve şube müdürlüklerinin çalışmaları, Sat-2 serotipi şap hastalığına yönelik uygulanan aşılama programı, bitkisel üretim ve kırsal kalkınma desteklemeleri, ilçe ve şube müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar gibi ana başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu.

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