Tekirdağ'da nohut üretiminin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla “Tarla Günü” etkinliği düzenlendi.

“Tarla Günü” etkinliği Saray ilçesi Kurtdere Mahallesi'nde çiftçi Cengiz Kadı'nın nohut tarlasında gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Saray Kaymakamı Asalet Karabulut, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Saray İlçe Tarım Müdürü Seyide Özgül Yılmaz'ın yanı sıra kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte yaptığı konuşmada nohut ekimin faydalarını belirten Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyide Özgül Yılmaz, “Nohut bitkisi baklagiller familyasına ait bir bitki olup, sıcak ve kurak iklime dayanıklıdır. Nohut taneleri protein, yağ, karbonhidrat, kalsiyum ve fosfor içerdiğinden dolayı besleyici bir bitki olmakla birlikte toprağın iyileştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda ekim maliyetinin de düşük olmasıyla birlikte çiftçimiz için avantajlı bir bitkidir” dedi.

Etkinlik iki ayrı Göksu ve Azkan yerli tohumlarından üretilmiş nohut bitkisinin protokol üyelerinin ve katılanların gerçekleştirdiği elle toplama hasadının ardından sona erdi.