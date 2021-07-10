İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarla yangını korkuttu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Muratlı'nın Kepenekli Mahallesi'nde bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına traktörle müdahale eden mahalle sakinleri yetersiz kalınca durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına iki araçla müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.