Tarla yangını korkuttu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı'nın Kepenekli Mahallesi'nde bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına traktörle müdahale eden mahalle sakinleri yetersiz kalınca durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına iki araçla müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.