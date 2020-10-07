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Tarla yangını tedirgin etti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen tarla yangını, itfaiye ekiplerini seferber etti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen tarla yangını, itfaiye ekiplerini seferber etti.


Yangın, Muratlı'nın Arzulu Mahallesi kırsalında meydana geldi. Henüz neden çıktığı bilinmeyen tarla yangınına, çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan 3 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri, yangına hızla müdahale etti.


Bölge sakinlerinin de kendi imkanları ile destek verdiği tarla yangını, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.


Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor.

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