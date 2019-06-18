Tarlada yılanın soktuğu çiftçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tarlada çalışırken yılanın saldırısına uğrayan çiftçi, hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlada çalışırken yılanın saldırısına uğrayan çiftçi, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Elmalı Mahallesi'nde 65 yaşındaki çiftçi Alişan Şali, çalıştığı tarlasında Engerek cinsi zehirli yılan türünün saldırısına uğradı.
Yılanın, sağ el işaret parmağını soktuğu yaşlı adam, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Şali'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.