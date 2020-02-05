Tartıştığı adamı kurşunladı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşünce hareketli saatler yaşandı. Kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Muratlı'nın Balabanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün aralarında tartışma başlayan M.Ç. ile A.C., tartışmanın dozunun yükselmesi ile küfürleştiler. Küfürlü münakaşanın sonraki gecesi Balabanlı Mahallesine gelen şüpheli A.C.(36), belinden çıkardığı tabanca ile M.Ç.'ye (62) ateş etti. Mermilerden biri M.Ç.'nin eline isabet etti. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Şüpheli A.C. ise olay yerinden arabasına binerek hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine harekete geçen Muratlı Jandarma ekipleri, şüpheli A.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı M.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan araştırma sürüyor.