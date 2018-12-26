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Tartıştığı müşteriyi silahla vurdu

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.


Olay, Malkara yolu üzerinde bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında çalışan garson C.B. ile mekanda müşteri olarak bulunan İ.Ö. (46) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu C.B. yanındaki tabancayla ateş ederek, İ.Ö.'yü bacağından yaraladı. Yaralanan İ.Ö. kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, şüpheli C.B. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte kayıplara karıştı.


İhbar üzerine olay yerine gelen Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile incelemelerde bulunurken, C.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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