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Tasarruf ve Teknolojik Gelecek Projeleri sunumu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu, Kurumda Tasarruf ve Teknolojik Gelecek Projeleri" konularında sunum düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Entegrasyonu, Kurumda Tasarruf ve Teknolojik Gelecek Projeleri" konularında sunum düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen sunuma Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdür Vekili Dr. İbrahim İçöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Kaan Gaytancıoğlu ve Atabey Baytöre ile daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.


Sunumda Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Alpaslan Kurtoğlu, konu hakkında bilgiler verdi.

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