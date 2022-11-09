Tatbikat gerçeğini aratmadı, öğrenciler tahliye edildi

AFAD Tekirdağ tarafından Tekirdağ Kredi Yurtlar Kurumunda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Bir anda binaya çıkan AFAD ekiplerinin ‘Deprem var' demesi üzerine o sırada yurtta kalan öğrenciler, odalarında ellerini başına koyarak masaların altında bir süre bekledi. Daha sonra ekiplerin ‘Deprem geçti' komutuyla öğrenciler kaldıkları binadan tahliye edildi. Tekirdağ Kredi Yurtlar Kurumunda gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.