Tatil bölgelerindeki elektrik hatlarında bakım ve onarım faaliyetleri arttı

TREDAŞ, enerjinin kaliteli, sürekli ve sürdürülebilir sağlanması çerçevesinde Edirne'nin Keşan ilçesi başta olmak üzere Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Şarköy ve Kırklareli'nin Vize, Demirköy, Kıyıköy, İğneada bölgelerinde bakım çalışmalarını sıklaştırdı.

Bu çerçevede, tatil sezonunda yüz binin üzerinde insanı ağırlayan Edirne İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Saroz Körfezi'nde yer alan ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Saroz bölgesinde oluşabilecek arızalara müdahale edebilmek için ekipler 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ İşletme Müdürlüğü sorumluluğunda yazlıkçı ve günübirlik vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Kumbağ, Marmaraereğlisi, Şarköy, Yeniçiftlik bölgelerinde arızaların oluşmasını önlemek için enerji nakil hatlarına arıza onarım bakım ekiplerince düzenli bakımlar yapılıyor. Enerji nakil hatları güçlendirilirken, sokak aydınlatmaları da yenileniyor.

Vatandaşların arıza halinde 186 Çağrı Merkezi, kurumun web sitesi ve Yapay Zeka TREDAŞ Enerjik gibi iletişim kanallarından bilgi vermesi durumunda arızaya anında müdahale ediliyor.