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Tatilciler Gelibolu plajına akın etti

Tatilciler, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde plajlara akın etti.

Tatilciler, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde plajlara akın etti.


Kurban Bayramı öncesi hafta sonu tatiline çıkan vatandaşlar, Gelibolu'ya bağlı Bolayır plajına akın etti. Bolayır altı halk plajında adım atacak yer kalmadı.


Gelibolu Bolayır plajına çevre illerden gelen vatandaşlar, denize girip serinliğin keyfini çıkarıyor.


Tekirdağ'dan gelen tatilcilerden Kerim Yavuz, “Burayı çok seviyorum. Suyu çok temiz ve Maldivler'i andırıyor. Sabah geldik, akşam gideceğiz” dedi.

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