Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan ve bir süredir kullanılmadığı kaydedilen tavuk çiftliği alevlere teslim oldu.

İlçenin Şahpaz Mahallesi'nde yer alan ve bir süredir kullanılmadığı belirtilen tavuk çiftliğinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Boş çiftlikte yer alan binalardan birinin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle bölgeye sevk edilen TREDAŞ ekipleri de itfaiyenin yangına daha rahat ve kolay müdahale edebilmesi için çiftlikteki elektrik akımını kesti.

Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.