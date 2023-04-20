Tayfaların tamir mesaisi başladı

Av yasağının başlamasından sonra Marmara'nın kıyısında bulunan Tekirdağlı balıkçılar, tamir ve bakım işlerine başladı.

Denizlerde 15 Nisan'da av yasağı sezonunun başlamasıyla Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında yaşayan balıkçılar tamir bakım ve boyama işlemlerine başladı. 1 Eylül tarihine kadar bakımlarını yapmaya çalışan balıkçılar, önümüzdeki sezon için gerekli bakım faaliyetlerini tamamlamaya çalışırken, 12 metrenin altında bulunan küçük balıkçı tekneleri ise denize ağ atmaya devam edecek.

Bakım ve ağ tamiri yapan balıkçılardan Salih Karacı yaptığı açıklamada, “Bundan sonra motorun eksikliklerini, ağ tamirlerini, makinelerin bakımlarını yapacağız. Yasağa kadar işimiz bitmez. Hep tamir, tadilat, boya devam. Sezon, biraz geç çıktık. O yüzden ben memnun değildim. İstediğimiz randımana erişemedik” dedi.