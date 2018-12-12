Tayini İzmir'e çıkan müdüre veda yemeği

Yeni il müdürü Kaan Sinan Tohumcu, tayini çıkan müdürü çiçekle uğurladı.

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğünden İzmir'e atanan Ömer Albayrak için ‘veda yemeği' düzenlendi. Yemeğe Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü personelleri ve aileleri katıldı.

Müdürlükte başarılı kurum amirliği geçiren Ömer Albayrak'a personeller adına yeni İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu tarafından hediye takdim edildi. Tayini İzmir'e Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne çıkan Albayrak'a yaptığı hizmetler için teşekkür edilerek, yeni görevinde başarılar dilendi.

Ömer Albayrak da görev süresince çalıştığı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek herkesten helallik istedi.

Kaan Sinan Tohumcu

İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Özel sektörde çevre mühendisi olarak çalıştı. 19 Ocak 2009 tarihinde Mülga Tekirdağ İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde Çevre Mühendisi olarak görevine başladı. 10 Ocak 2013-13 Mayıs 2013 tarihleri arasında Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ÇED İzin ve Denetim Şube Müdürü, 13 Mayıs 2013–10 Aralık 2018 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

10 Aralık 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürü olarak görevlendirilen Kaan Sinan Tohumcu, evli ve bir çocuk babasıdır.