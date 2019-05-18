TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ'da iftar programına katıldı

Kadın ve Demokrasi Derneği Tekirdağ Temsilciliğinin düzenlediği iftar programına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır" dedi.

Tekirdağ'ın merkez İlçesi Süleymanpaşa'da bulunan Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli bahçesinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliğinin düzenlediği iftar programına; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, KADEM Tekirdağ Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar programında TBMM Başkanı Mustafa Şentop çeşitli açıklamalarda bulundu. Şentop, "KADEM, kadın hakları konusunda yaptığı faaliyetlerle önemli bir boşluğu doldurdu. KADEM'in bugün 50'ye yakın ilimizde temsilciliği var. Temsilciliklerden biri de iki yıl önce Tekirdağ'ımızda açıldı. 6 yıl gibi kısa bir zamanda böylesine geniş bir yelpazede teşkilatlanmak büyük bir gayret ve fedakarlık gerektiriyor. Onu da kadınlarımız fazlasıyla gösteriyorlar" dedi.

Şentop konuşmasının devamında, “Türkiye demokratik hamleler ve özgürlükçü politikalar sayesinde bu karanlık dönemi artık geride bırakmıştır. Artık başörtülü öğrencilerimiz de yüksek öğrenim alabilmektedir. Eğitimli kızlarımız, kadınlarımız dahil her bir alanda istihdam imkanı alabilmektedir. Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye bugün, sadece vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır. Vazifemizi hakkıyla yerine getirmek, kadın-erkek hepimizin boynunun borcudur. Bu borcu hakkıyla ödemenin yoluysa, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanıma sahip olmaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra KADEM Tekirdağ Temsilci Zeynep Şahin tarafından, TBMM Başkanı Şentop'a hediye takdim edildi.